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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В России резко выросли цены на медицинские маски из-за угрозы коронавируса

, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В России резко выросли цены на медицинские маски из-за угрозы коронавируса
фото:Xinhua/globallookpress.com

Директор по работе с партнерами компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев рассказал, что за последнюю неделю резко увеличились цены на медицинские маски. По его словам, стремительный рост связан с новым коронавирусом, который получил активное распространение в Китае.

«Ажиотаж, вызванный обсуждением темы нового коронавируса, повлиял и на потребительский спрос в категории медицинских масок. На минувшей неделе чаще всего покупки таких товаров совершались в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Иркутской области», - пояснил представитель компании.

Согласно фискальным данным «Платформы ОФД», средняя стоимость упаковки составляет 59 руб. При этом в Москве объем продаж вырос в 3,5 раза, а покупатель готов платить около 81 руб.

Отмечается, что информацию о данном средстве защиты запрашивают в поисковой системе Яндекс в пять раз чаще, чем неделю назад. Кроме того, популярностью пользуются цветные маски или с рисунком.

Ранее вирусолог рассказал, способна ли маска защитить от воздействия коронавируса.

БА

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