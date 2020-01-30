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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к коронавирусу

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к коронавирусу
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор разработали временные методические рекомендации по профилактике и диагностике лечения нового коронавируса. Эксперты объяснили, кто менее всего подвержен заражению.

Специалисты отметили, что конкретных статистических данных по возрасту и полу приведено не было, поэтому можно сделать вывод только на основе единичных случаев. В документе сказано, что объективно оценить ситуацию с проявлением коронавируса на всех стадиях болезни невозможно.

«По имеющимся данным, молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа», - считают эксперты.

При проведении анализа было выявлено, что коронавирус поражает как верхние дыхательные пути (ринофарингит), так и нижние (бронхит, бронхиолит, пневмония).

Ранее Минздрав посоветовал препараты, которые могут помочь при лечении коронавируса.

БА

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