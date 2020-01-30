Бородина раскритиковала отношение россиян к коронавирусу

Ксения Бородина возмутилась поведением соотечественников в связи с информацией о распространении китайского коронавируса. По мнению телеведущей, многие россияне в сложившейся ситуации поступают некорректно.
Бородина отругала жителей страны за многочисленные шутки о смертельной болезни. Она напомнила, что коронавирус убивает людей, а потому смеяться над этим не стоит.
«А вам не кажется это странной историей, что сейчас все шутки и мемы про вирус в Китае? Так на секундочку, там люди умирают, страдают, неизвестно до чего это все доведёт и вирус и сюда прийти может, а людям смешно. Сейчас можно смеяться над смертью?!» - написала звезда в соцсети.