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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Бородина раскритиковала отношение россиян к коронавирусу

, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Бородина раскритиковала отношение россиян к коронавирусу
Фото: соцсети

Ксения Бородина возмутилась поведением соотечественников в связи с информацией о распространении китайского коронавируса. По мнению телеведущей, многие россияне в сложившейся ситуации поступают некорректно.

Бородина отругала жителей страны за многочисленные шутки о смертельной болезни. Она напомнила, что коронавирус убивает людей, а потому смеяться над этим не стоит.

«А вам не кажется это странной историей, что сейчас все шутки и мемы про вирус в Китае? Так на секундочку, там люди умирают, страдают, неизвестно до чего это все доведёт и вирус и сюда прийти может, а людям смешно. Сейчас можно смеяться над смертью?!» - написала звезда в соцсети.

АБ

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