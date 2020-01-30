Коэльо избавился от книги, которую писал вместе с Коби Брайантом

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30 января 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: pixabay.com

Знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо признался, что работал над новой книгой совместно с баскетболистом Коби Брайантом, однако после гибели спортсмена уничтожил все рукописи.

Планировалась, что книга станет помощником детям, лишенным социальных привилегий. Баскетболист и прозаик хотели показать ребятам, что при помощи спорта можно преодолеть жизненные трудности и добиться успеха. По словам писателя, Брайант был его идейным вдохновителем, после смерти которого дальнейшая работа над книгой лишена смысла.

Коби Брайант и его дочь разбились на вертолете вблизи Лос-Анджелеса. Спортсмен летел на тренировку. Всего на борту находилось восемь человек, никто не выжил.