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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В сети нашли пророческую запись о кончине баскетболиста Коби Брайанта семилетней давности

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

В сети нашли пророческую запись о кончине баскетболиста Коби Брайанта семилетней давности
баскетболист Коби Брайант, Burt Harris/Keystone Press Agency

Пользователи сети утверждают, что нашли пророческий пост о кончине легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Согласно последней информации, данная запись была опубликовала еще семь лет назад.

Пользователь Twitter под ником @dotNoso в 2012 году написал, что Коби Брайант погибнет, разбившись на вертолете. Именно это и произошло рано утром 26 января. В авиакатастрофе также погибла дочь-подросток спортсмена Джианна.

Многие задались вопросом, почему никто не прокомментировал эту запись семь лет назад. Не исключено, что у пользователя соцсети было мало подписчиков, но есть вероятность, что он просто использовал приложение, позволяющее менять дату поста.

Многие, однако, верят – этот человек знал, что произойдет с Брайантом.

 

ЕТ

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