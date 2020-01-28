В сети нашли пророческую запись о кончине баскетболиста Коби Брайанта семилетней давности

//Спорт 13+

28 января 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

баскетболист Коби Брайант, Burt Harris/Keystone Press Agency

Пользователи сети утверждают, что нашли пророческий пост о кончине легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Согласно последней информации, данная запись была опубликовала еще семь лет назад.

Пользователь Twitter под ником @dotNoso в 2012 году написал, что Коби Брайант погибнет, разбившись на вертолете. Именно это и произошло рано утром 26 января. В авиакатастрофе также погибла дочь-подросток спортсмена Джианна.

Многие задались вопросом, почему никто не прокомментировал эту запись семь лет назад. Не исключено, что у пользователя соцсети было мало подписчиков, но есть вероятность, что он просто использовал приложение, позволяющее менять дату поста.

Многие, однако, верят – этот человек знал, что произойдет с Брайантом.