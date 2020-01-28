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28 января 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

баскетболист Коби Брайант, Burt Harris/Keystone Press Agency

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" во вторник, 28 января, впервые официально прокомментировали трагическую гибель легендарного спортсмена Коби Брайанта.

В "Лейкерс" поблагодарили всех за соболезнования и поддержку. В клубе отметили, что наступило трудное время, но коллеги погибшего Коби Брайанта намерены и дальше поддерживать его семью.

Напомним, баскетболист скончался 26 января в результате крушения вертолета в Лос-Анджелесе. На борту также находились его дочь-подросток Джианна и еще семь человек. Все они погибли. Причины катастрофы сейчас устанавливают специалисты.