Александр Овечкин прокомментировал новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал новость о гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.
Овечкин уточнил, что был знаком с Брайантом. По словам Александра, Коби всегда хорошо к нему относился, тепло приветствовал его при встрече и жал ему руку.
Хоккеист отметил, что Коби Брайант был настоящей легендой во всем мире. Спортсмен добавил, что все еще не может поверить в то, что его приятель погиб в результате крушения вертолета в Лос-Анджелесе. "Тяжело", – заключил Александр Овечкин.