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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Александр Овечкин прокомментировал новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Александр Овечкин прокомментировал новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта
хоккеист Александр Овечкин, Kremlin Pool/Global Look Press

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал новость о гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

Овечкин уточнил, что был знаком с Брайантом. По словам Александра, Коби всегда хорошо к нему относился, тепло приветствовал его при встрече и жал ему руку.

Хоккеист отметил, что Коби Брайант был настоящей легендой во всем мире. Спортсмен добавил, что все еще не может поверить в то, что его приятель погиб в результате крушения вертолета в Лос-Анджелесе. "Тяжело", – заключил Александр Овечкин.

ЕТ

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