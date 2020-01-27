Александр Овечкин прокомментировал новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта

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27 января 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

хоккеист Александр Овечкин, Kremlin Pool/Global Look Press

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал новость о гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

Овечкин уточнил, что был знаком с Брайантом. По словам Александра, Коби всегда хорошо к нему относился, тепло приветствовал его при встрече и жал ему руку.

Хоккеист отметил, что Коби Брайант был настоящей легендой во всем мире. Спортсмен добавил, что все еще не может поверить в то, что его приятель погиб в результате крушения вертолета в Лос-Анджелесе. "Тяжело", – заключил Александр Овечкин.