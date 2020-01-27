Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Спорт 13+

В авиакатастрофе погибли известный баскетболист Коби Брайант и его дочь-подросток

, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В авиакатастрофе погибли известный баскетболист Коби Брайант и его дочь-подросток
баскетболист Коби Брайант, imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de

Накануне в Лос-Анджелесе случилась авиакатастрофа, в ходе которой погиб знаменитый американский баскетболист Коби Брайант. Вместе со спортсменом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна.

Известно, что крушение потерпел личный вертолет баскетболиста. В салоне воздушного судна в момент случившегося находились пять человек, в частности, сверстник дочери Брайанта и один из родителей несовершеннолетнего. В результате падения никто не выжил.

В настоящий момент причины катастрофы устанавливаются. Предполагается, что вертолет врезался в склон горы из-за плохой видимости.

Отметим, что Коби Брайант ушел из жизни в возрасте 41 года. Спортсмен выступал за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", вместе со своей командой он завоевал пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

ЕТ

//картина дня

В мире

Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что при нынешней власти у Киева «нет будущего». По его словам, украинский народ живет сейчас хуже, чем при бывшем президенте Петре Порошенко.

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После резонансного убийства иранского генерала Касем Сулеймани и его заместителя в Ираке за прекращение американской «оккупации» выступила…

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Утром в понедельник, 27 января, стало известно, что самолет, следующий из Хабаровска в Москву, готовится к экстренной посадке. Данные меры были приняты из-за полученного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан