В авиакатастрофе погибли известный баскетболист Коби Брайант и его дочь-подросток

//Спорт 13+

27 января 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

баскетболист Коби Брайант, imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de

Накануне в Лос-Анджелесе случилась авиакатастрофа, в ходе которой погиб знаменитый американский баскетболист Коби Брайант. Вместе со спортсменом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна.

Известно, что крушение потерпел личный вертолет баскетболиста. В салоне воздушного судна в момент случившегося находились пять человек, в частности, сверстник дочери Брайанта и один из родителей несовершеннолетнего. В результате падения никто не выжил.

В настоящий момент причины катастрофы устанавливаются. Предполагается, что вертолет врезался в склон горы из-за плохой видимости.

Отметим, что Коби Брайант ушел из жизни в возрасте 41 года. Спортсмен выступал за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", вместе со своей командой он завоевал пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).