Актер Глинников голодал несколько дней после ограбления, прежде чем обратиться в полицию

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28 января 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Актер Илья Глинников. Фото: Надежда Лебедева/Русский Взгляд

Российский актер Илья Глинников на днях стал жертвой ограбления прямо в центре Москвы. Грабитель выхватил у звезды «Интернов» айфон последней модели и убежал.

Вчера актер обратился в полицию и сообщил, что 18 января, недалеко от станции метро «Новослободская», он шел мимо парка и держал в руках телефон iPhone последней модели стоимостью 114 тысяч рублей. Внезапно он ощутил сильный толчок в спину, а затем увидел, как худощавый мужчина в коричневой куртке выхватил гаджет у него из рук и убежал. Все произошло так быстро, что Илья даже не успел толком разглядеть грабителя.

Заявление было принято, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На вопрос правоохранителей, почему потерпевший обратился в полицию лишь спустя девять дней, актер ответил, что не мог сделать этого раньше, поскольку 19 января лег в клинику на очищающий курс лечебного голодания.

Ранее сообщалось, что актер Илья Глинников оплатил 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться машины.