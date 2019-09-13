Звезда сериала "Интерны", популярный актер Илья Глинников оплатил 139 штрафов, чтобы не лишиться своего автомобиля. Соответствующую информацию предоставили сегодня вечером в госавтоинспекции.

Согласно последним данным, Федеральная служба судебных приставов наложила на иномарку Глинникова арест. Чтобы сохранить машину актеру пришлось разом оплатить все штрафы на общую сумму более ста тысяч рублей, передает в пятницу, 13 сентября, "Вести"

Отмечается, что Илья Глинников довольно часто нарушает правила дорожного движения, однако не всегда вовремя оплачивает выписанные штрафы.