Отец Меган Маркл считает, что королевская семья должна ему

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24 января 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Томас Маркл, отец супруги принца Гарри Меган Маркл признался, какие у него отношения с дочерью. «В итоге все они мне должны: королевская семья должна, Гарри должен и Меган должна», - уверен мужчина.

Маркл не общается со своей знаменитой дочерью вот уже два года. 75-летний мужчина признался, что изначально после ссоры с Меган рассчитывал, что это временное недопонимание, однако они так и не помирились. Томас рассказал журналистам, что у него проблемы со здоровьем, а все деньги он тратит на лечение. По его словам, взрослая дочь и её новая семья обязаны его содержать.

«В итоге все они мне должны: королевская семья должна, Гарри должен и Меган должна. Я обязан быть вознагражденным за то, что пережил. Дочь обещала, что будет заботиться обо мне, когда я стану старым. Я уже достиг преклонного возраста — пора присматривать за папой», - считает отец Меган.

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