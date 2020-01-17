Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Кейт Миддлтон расстроила поклонников заявлением о детях

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Кейт Миддлтон расстроила поклонников заявлением о детях
Фото: соцсети

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в ходе официального визита в Брэдфорд проговорилась поклоннику королевской семьи об отношении её супруга принца Уильяма к детям.

Королева Великобритании вышла в свет со слуховым аппаратом

Королева Великобритании вышла в свет со слуховым аппаратом

Во время встречи благотворительного общества герцогиня разговорилась с 25-летним местным жителем, который признался, что отправлял поздравительную открытку в честь рождения каждого из трёх детей пары. В ответ на это Миддлтон заявила, что больше подобная возможность может ему не представиться.

«По-моему, Уильям больше не хочет детей», - сказала Кейт. По её словам, супруг считает, что троих детей семье вполне достаточно.

АБ

//картина дня

Общество

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Свежеодобренный Госдумой первый министр России Михаил Мишустин вальяжно шел по коридору к своему новому кабинету на пятом этаже, напевая под нос: «Золото в руках, а в душе зола! В душе зола...». Рядом семенил помощник, умиленно бормоча на ходу: «Михаил Владимирович, вы просили напомнить «крестьяне и фермеры». А еще «все должны платить налоги, тем более, безработные». Мишустин, не прерывая песни «Вот только с золотом нашел и зло», буркнул: «Помню! Примем меры!»…

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар. Специалист также прокомментировал состояние бюджета страны и уровень внешнего долга.

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан