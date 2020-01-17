Кейт Миддлтон расстроила поклонников заявлением о детях

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в ходе официального визита в Брэдфорд проговорилась поклоннику королевской семьи об отношении её супруга принца Уильяма к детям.
Во время встречи благотворительного общества герцогиня разговорилась с 25-летним местным жителем, который признался, что отправлял поздравительную открытку в честь рождения каждого из трёх детей пары. В ответ на это Миддлтон заявила, что больше подобная возможность может ему не представиться.
«По-моему, Уильям больше не хочет детей», - сказала Кейт. По её словам, супруг считает, что троих детей семье вполне достаточно.