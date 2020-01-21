В Великобритании на аукционе продали исподнее королевы

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21 января 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Великобритании с молотка ушли личные вещи королевы Виктории. Почитатели королевской семьи приобрели корсеты, юбку, чулки, сапоги и даже панталоны монаршей особы.

Общая сумма за продажу предметов гардероба прабабушки нынешней королевы Великобритании составила более 16,5 тысяч фунтов. Одежду выставил на торги Родерик Уильямс – праправнук личного фотографа королевы. Вещи достались ему в наследство от прапрадеда. «Мы думаем, что одежду ему, возможно, отдали слуги королевского дома, может быть в качестве благодарности за то, что он их фотографировал», - рассказал он.

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