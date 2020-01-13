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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Королева Великобритании вышла в свет со слуховым аппаратом

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Королева Великобритании вышла в свет со слуховым аппаратом
Фото: соцсети

Королеву Великобритании Елизавету II впервые заметили на публике со слуховым аппаратом. Монарх появилась с устройством в правом ухе на церковной службе в поместье Сандрингем.

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Королеве Елизавете II 93 года. Учитывая её солидный возраст, данный случай оказался первым, когда она надела слуховой аппарат на людях. Знатоки отметили совпадение: супруг королевы принц Филипп впервые воспользовался устройством в том же возрасте, пять лет назад. Эксперты уже оценили коричнево-красный девайс в ухе Елизаветы II и сообщили, что он недостаточно мощен для людей, у которых диагностирована тяжелая потеря слуха.

АБ

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