Королева Великобритании вышла в свет со слуховым аппаратом

//В мире 13+

13 января 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Королеву Великобритании Елизавету II впервые заметили на публике со слуховым аппаратом. Монарх появилась с устройством в правом ухе на церковной службе в поместье Сандрингем.

Королеве Елизавете II 93 года. Учитывая её солидный возраст, данный случай оказался первым, когда она надела слуховой аппарат на людях. Знатоки отметили совпадение: супруг королевы принц Филипп впервые воспользовался устройством в том же возрасте, пять лет назад. Эксперты уже оценили коричнево-красный девайс в ухе Елизаветы II и сообщили, что он недостаточно мощен для людей, у которых диагностирована тяжелая потеря слуха.