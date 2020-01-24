Светличная заявила, что врачи чуть не убили её сына

Актриса Светлана Светличная рассказала о самочувствии сына Алексея, который на прошлой неделе был экстренно госпитализирован. Звезда пожаловалась, что из-за неправильного лечения мужчина чуть не расстался с жизнью.
Светличная сообщила, что Алексей попал в больницу из-за камней в желчном пузыре. Мужчина попал в реанимацию, но оперировать его врачи не спешили.
«Необходима операция, а доктора вместо нее вставляли какие-то трубки. Сознательно или нет, но они помогали сыну уйти из жизни, чуть не угробили его», - сказала она.
Актриса призналась, что настояла на переводе сына в другую больницу. По её словам, Алексею стало лучше, он идёт на поправку.
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