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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Светличная заявила, что врачи чуть не убили её сына

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Светличная заявила, что врачи чуть не убили её сына
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Актриса Светлана Светличная рассказала о самочувствии сына Алексея, который на прошлой неделе был экстренно госпитализирован. Звезда пожаловалась, что из-за неправильного лечения мужчина чуть не расстался с жизнью.

Светличная сообщила, что Алексей попал в больницу из-за камней в желчном пузыре. Мужчина попал в реанимацию, но оперировать его врачи не спешили.

«Необходима операция, а доктора вместо нее вставляли какие-то трубки. Сознательно или нет, но они помогали сыну уйти из жизни, чуть не угробили его», - сказала она.

Актриса призналась, что настояла на переводе сына в другую больницу. По её словам, Алексею стало лучше, он идёт на поправку.

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