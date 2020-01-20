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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Брижит Бардо заявила Макрону, что устала от пустой болтовни

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Брижит Бардо заявила Макрону, что устала от пустой болтовни
Фото: соцсети

Известная актриса Бриджит Бардо написала письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. В своём послании она заявила, что устала от пустых обещаний главы государства.

Будучи прославленной активисткой, 85-летняя Бардо возмутилась тем, что Макрон больше года назад лично пообещал ей принять меры по защите животных во Франции, но до сих пор этого не сделал. По словам актрисы, во всей остальной Европе власти стараются облегчить страдания животных.

«Итак, господин президент, нас достало бла-бла-бла и стерильные обсуждения, переходите к действиям. Бесчестье рождается из злоупотребления властью», - заявила она.

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