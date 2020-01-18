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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Париж сегодня: полиция задержала 59 «жёлтых жилетов», Макрон эвакуирован из театра

, 23:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Префектура полиции Парижа

Париж сегодня: полиция задержала 59 «жёлтых жилетов», Макрон эвакуирован из театра
Официальный твиттер префектуры полиции Парижа

В ходе прошедшей сегодня протестной акции «желтых жилетов» в Париже полиция задержала около 60 человек, а президенту Франции с супругой пришлось эвакуироваться из театра.

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Это уже 62-й уикенд, отмеченный протестными мероприятиями «желтых жилетов». В эту субботу в Париже прошла очередная многочисленная акция, сопровождавшаяся провокациями и беспорядками. Наиболее напряженной была обстановка в районе Лионского вокзала, где полыхнуло несколько пожаров, и в районе площади Бастилии, где в ответ на провокации полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

При этом правоохранители организовали свободный коридор для тех, кто пожелает покинуть акцию протеста. Это можно было сделать, пройдя по бульвару Дидро в направлении площади Нации. Тех, кто не внял увещеваниям стражей порядка и продолжал попытки кидать в полицейских подручные предметы, задерживали.

 

Не дали спокойно отдохнуть и президенту Франции, который сегодня вместе с супругой был на спектакле в театре Буф дю Нор. Какой-то неугомонный блогер тайком снял президента на телефон и выложил видео в сеть. Узнав местонахождение главы государства, две сотни манифестантов направились штурмовать здание театра. Полицейские оттеснили протестующих, но Эмманюэля и Бриджит Макрон было решено эвакуировать из соображений безопасности. Президент и первая леди Франции покинули театр через живой коридор охраны. Полиция задержала блогера, слившего в сеть место пребывания президента.

 

По данным на 20.00 местного времени, полиция задержала 59 человек. «Полицейские, жандармы и пожарные целый день работали над обеспечением общественного порядка в этот день демонстрации», - сообщила префектура парижской полиции.

 

ЛЧ

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