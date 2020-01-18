Париж сегодня: полиция задержала 59 «жёлтых жилетов», Макрон эвакуирован из театра

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18 января 2020, 23:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Префектура полиции Парижа

Официальный твиттер префектуры полиции Парижа

В ходе прошедшей сегодня протестной акции «желтых жилетов» в Париже полиция задержала около 60 человек, а президенту Франции с супругой пришлось эвакуироваться из театра. Лувр возобновил работу в обычном режиме после протестов

Это уже 62-й уикенд, отмеченный протестными мероприятиями «желтых жилетов». В эту субботу в Париже прошла очередная многочисленная акция, сопровождавшаяся провокациями и беспорядками. Наиболее напряженной была обстановка в районе Лионского вокзала, где полыхнуло несколько пожаров, и в районе площади Бастилии, где в ответ на провокации полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

При этом правоохранители организовали свободный коридор для тех, кто пожелает покинуть акцию протеста. Это можно было сделать, пройдя по бульвару Дидро в направлении площади Нации. Тех, кто не внял увещеваниям стражей порядка и продолжал попытки кидать в полицейских подручные предметы, задерживали.

Manifestation à Paris: à gare de Lyon la situation est tendue, les pompiers luttent contre un incendie pic.twitter.com/wEUK6D5cCm — BFMTV (@BFMTV) January 18, 2020

Не дали спокойно отдохнуть и президенту Франции, который сегодня вместе с супругой был на спектакле в театре Буф дю Нор. Какой-то неугомонный блогер тайком снял президента на телефон и выложил видео в сеть. Узнав местонахождение главы государства, две сотни манифестантов направились штурмовать здание театра. Полицейские оттеснили протестующих, но Эмманюэля и Бриджит Макрон было решено эвакуировать из соображений безопасности. Президент и первая леди Франции покинули театр через живой коридор охраны. Полиция задержала блогера, слившего в сеть место пребывания президента.

Протестующие во Франции штурмовали вход в «Буф-дю-Нор», куда президент Эммануэль Макрон вместе с женой пришли на спектакль. Президенту пришлось покинуть театр в сопровождении полиции pic.twitter.com/5wkVnHxxIW — IZ.RU (@izvestia_ru) January 18, 2020

По данным на 20.00 местного времени, полиция задержала 59 человек. «Полицейские, жандармы и пожарные целый день работали над обеспечением общественного порядка в этот день демонстрации», - сообщила префектура парижской полиции.

Policiers, gendarmes et pompiers ont œuvré toute la journée pour garantir l'ordre public lors de cette journée de manifestation.

➡️ 59 interpellations à 20h.

Merci aux forces de secours et de sécurité mobilisées sur le dispositif. pic.twitter.com/29wiBFjhLA — Préfecture de Police (@prefpolice) January 18, 2020