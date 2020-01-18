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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Лувр возобновил работу в обычном режиме после протестов

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Лувр возобновил работу в обычном режиме после протестов
фото: pixabay.com

Парижский Лувр возобновил работу в обычном режиме в субботу утром после того, как накануне протестующие заблокировали вход. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на руководство музея. 

Парижский Лувр закрыт для посетителей из-за "нехватки воздуха"

Парижский Лувр закрыт для посетителей из-за "нехватки воздуха"

 

Вечером в пятницу, 17 января, десятки человек, среди которых, в том числе, были и сотрудники Лувра, собрались у входа в парижский музей. Некоторые из них скандировали лозунг: "Мона Лиза бастует, Леонардо бастует".

Этой акцией, как накануне было подчеркнуто в коммюнике забастовщиков, парижане выразили свой протест против пенсионной реформы, которая, как они считают, приведет в перспективе к снижению размера пенсионных выплат.

АС

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