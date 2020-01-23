Оставшаяся без прав Бочкарёва призналась, как чувствует себя в роли пассажирки

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23 января 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российская актриса Наталья Бочкарёва, которую мировой суд лишил водительских прав, рассказала, как чувствует себя на пассажирском сидении. Звезда пытается относиться к ситуации позитивно.

Бочкарёва осталась без прав на 1 год и 8 месяцев, а также должна оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что отказалась проходить медосвидетельствование. Актриса отметила, что успевает сделать гораздо больше, когда не приходится сидеть за рулём.

«Друзья, вы знаете, я тут подумала, а ведь на заднем сидении ездить не так уж и плохо. Оказывается, очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге, когда ты не драйвер», - поделилась она впечатлениями в Instagram.

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