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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Оставшаяся без прав Бочкарёва призналась, как чувствует себя в роли пассажирки

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Оставшаяся без прав Бочкарёва призналась, как чувствует себя в роли пассажирки
Фото: соцсети

Российская актриса Наталья Бочкарёва, которую мировой суд лишил водительских прав, рассказала, как чувствует себя на пассажирском сидении. Звезда пытается относиться к ситуации позитивно.

Бочкарёва осталась без прав на 1 год и 8 месяцев, а также должна оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что отказалась проходить медосвидетельствование. Актриса отметила, что успевает сделать гораздо больше, когда не приходится сидеть за рулём.

«Друзья, вы знаете, я тут подумала, а ведь на заднем сидении ездить не так уж и плохо. Оказывается, очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге, когда ты не драйвер», - поделилась она впечатлениями в Instagram.

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