Подозреваемая в хранении запрещенных веществ Бочкарева отделается штрафом

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10 января 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: соцсети

Подозреваемой в хранении запрещенных веществ актрисе Наталье Бочкаревой удалось избежать тюремного срока. Осенью в Сети появилось видео задержания актрисы в центре Москвы.

У Бочкаревой обнаружили пакет, в котором, предположительно, находился кокаин. Звезда всячески отрицала случившееся и уверяла, что в ролике снята не она. После разбирательств представители правопорядка обратились в суд с просьбой выписать актрисе штраф и прекратить преследование.

«В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - рассказали в правоохранительных органах.