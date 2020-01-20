Актриса Наталья Бочкарёва снова в суде. Она просила простить ей историю с наркотиками, но получила штраф в 30 тысяч рублей

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20 января 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Актрису обвиняли в хранении наркотиков, а именно, кокаина. Следы вещества были обнаружены на изъятых у Бочкарёвой денежных купюрах. Его же в размере 0.69 грамма нашли в пакетике, который был у звезды в трусах. Причем, судя по видео, Наталья сама добровольно указала на место, где прятала наркоту.

Однако, позже она уверяла, что не знала, что это за пакетик и никогда его раньше не видела, а признала вину лишь в том, что обнаружив у себя этот загадочный свёрток, не обратилась в полицию. Следствие просило заменить наказание для Бочкарёвой штрафом. Однако и штраф актрису не устраивал. Она сообщила, что занимается благотворительностью, а потому просит совсем освободить ее от наказания.

Ранее уголовное дело о хранении наркотиков, возбужденное в отношении Натальи Бочкарёвой, уже было закрыто. Но вот «таинственный пакетик», непонятно как оказавшийся в белье актрисы, обошелся ей в 30 тысяч штрафа, сообщает канал "Mash".