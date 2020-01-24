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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Кончаловский поговорил с подписчиками о смерти

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Кончаловский поговорил с подписчиками о смерти
Фото: соцсети

Андрей Кончаловский заговорил в своём Instagram-аккаунте о смерти. 82-летний режиссёр порассуждал с подписчиками о призвании и таланте, а также о том, на что стоит потратить жизнь.

Кончаловский заявил, что каждый человек в чем-то талантлив, однако не всем удаётся реализовать себя. При этом он отметил, что не обязательно стремиться к престижу, чтобы стать счастливым. По словам режиссёра, можно быть сапожником, и получать удовольствие от своей работы.

«Смерть с косой где-то существует. Она вообще уже за дверью. Вот и получается, что жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что ты ненавидишь. Поэтому очень везет тем, кто занимается любимым делом», - резюмировал Кончаловский.

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