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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Юлия Высоцкая показала подтянутого 82-летнего супруга с обнаженным торсом

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Юлия Высоцкая показала подтянутого 82-летнего супруга с обнаженным торсом
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, Anatoly Lomohov/Russian Look

Известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками фотографией, на которой ее супруг – 82-летний режиссер Андрей Кончаловский – позирует в расстегнутой рубашке с обнаженным торсом.

На снимке можно увидеть, что Андрей Сергеевич находится в превосходной физической форме, которой могут позавидовать многие молодые мужчины. Кончаловского на фото нежно обнимает его супруга – Юлия позирует в короткой тунике и демонстрирует стройные ноги.

Многие удивляются, насколько крепкой является семья актрисы и режиссера. Некоторые замечают, что с годами их любовь лишь усиливается.

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