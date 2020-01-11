Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Юлия Высоцкая показала, как в коротких белых шортах делает стройные ножки

, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Высоцкая показала, как в коротких белых шортах делает стройные ножки
А. Кончаловский, Ю Высоцкая, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса театра и кино, супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая продемонстрировала свои стройные ножки. 82-летний Кончаловский и 46-летняя Высоцкая ведут активный образ жизни. У пары ограничения в еде и спорт. Супруги увлеклись скандинавской ходьбой.

Юлия Высоцкая показала подтянутого 82-летнего супруга с обнаженным торсом

Юлия Высоцкая показала подтянутого 82-летнего супруга с обнаженным торсом

Юлия Высоцкая опубликовала фото, как они вдвоем ходят с палками даже во время прохладной и дождливой погоды. Судя по фото, день выдался не жарким, они в ветровках, Андрей Сергеевич еще прикрыл шею и горло шарфом, а Юлия щеголяет в коротеньких белых шортах. Скандинавская ходьба полезна и для здоровья, и для стройности ног.

Высоцкая восхитила своих поклонников идеальными ногами. "Повезло Кончаловскому", — восхищаются супругой режиссера в сети.
А композитор Игорь Крутой отметил их трогательные отношения: "Любуюсь и восхищаюсь вами".
Надо заметить, что хотя Юлия Высоцкая хотя и знает множество кулинарных рецептов пирогов и булочек, себя и мужа держит строго. Кончаловский как-то жаловался, что жена кормит его только гречкой.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)10 Янв 2020 в 7:16 PST

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)9 Янв 2020 в 2:45 PST

ИЧ

//картина дня

В мире

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем "Фаррагут" опубликовал в сети Пятый флот ВМС США

Соединенные Штаты опубликовали видеозапись опасного сближения в Аравийском море российского военного корабля с американским эсминцем "Фаррагут" (USS Farragut).

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за…

//новости ан

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками фотографией в бикини из отпуска в Альпах. Знаменитость отдыхает на горнолыжном курорте…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за непрофессионализм, а за то, что информация, в том числе и видео с места событий, попали…

В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…