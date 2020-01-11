Юлия Высоцкая показала, как в коротких белых шортах делает стройные ножки

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11 января 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

А. Кончаловский, Ю Высоцкая, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса театра и кино, супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая продемонстрировала свои стройные ножки. 82-летний Кончаловский и 46-летняя Высоцкая ведут активный образ жизни. У пары ограничения в еде и спорт. Супруги увлеклись скандинавской ходьбой.

Юлия Высоцкая показала подтянутого 82-летнего супруга с обнаженным торсом

Юлия Высоцкая опубликовала фото, как они вдвоем ходят с палками даже во время прохладной и дождливой погоды. Судя по фото, день выдался не жарким, они в ветровках, Андрей Сергеевич еще прикрыл шею и горло шарфом, а Юлия щеголяет в коротеньких белых шортах. Скандинавская ходьба полезна и для здоровья, и для стройности ног.

Высоцкая восхитила своих поклонников идеальными ногами. "Повезло Кончаловскому", — восхищаются супругой режиссера в сети.

А композитор Игорь Крутой отметил их трогательные отношения: "Любуюсь и восхищаюсь вами".

Надо заметить, что хотя Юлия Высоцкая хотя и знает множество кулинарных рецептов пирогов и булочек, себя и мужа держит строго. Кончаловский как-то жаловался, что жена кормит его только гречкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)10 Янв 2020 в 7:16 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)9 Янв 2020 в 2:45 PST