Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Актриса Кортни Кокс больше фанатов рада слухам о воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта

, 13:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Актриса Кортни Кокс больше фанатов рада слухам о воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта
актрисы Кортни Кокс и Дженнифер Энистон, Mayer/face to face

На днях в соцсети вновь появились слухи о воссоединении актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Больше всех этим новостям рада актриса Кортни Кокс, которая долгие годы дружит с Дженнифер.

На днях Энистон и Питт встретились на мероприятии. От глаз поклонников не укрылось то, как нежно они держали друг друга за руки, как волновались, когда каждый из них получал награду, а также, как они смотрели в глаза друг другу.

Кортни Кокс, которая снималась с Дженнифер в культовом сериале "Друзья" и подружилась с ней, активно "лайкает" публикации в Twitter, в которых фанаты выражают надежду на воссоединение Энистон и Питта. Не исключено, что актриса знает больше других и таким образом намекает поклонникам, что их мечта сбылась.

Читайте также:

1. Брэд Питт и Дженнифер Энистон вновь подогрели слухи о воссоединении

2. В сети появилось новое фото героинь сериала "Друзья", которые действительно дружат

ЕТ

//картина дня

Общество

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

Новый генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что нужно пересмотреть механизм проведения проверок предпринимателей. Об этом он заявил в Совете Федерации, который утром 22 января утвердил его в должности.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее предположение содержится в материале, опубликованном на страницах российских СМИ.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

«Готовь сани летом», решили в МВД и озаботились нехваткой полицейских для разгона возможных митингов. В приказном порядке сотрудников второго оперативного полка ГУ МВД…

//новости ан

На днях в соцсети вновь появились слухи о воссоединении актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Больше всех этим новостям рада актриса Кортни Кокс, которая долгие годы…

//новости ан

Назначенный министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок. А еще…

Филиппинские власти начали готовиться к продолжительному кризису, который может наступить в расположенном в Юго-Восточной Азии государстве из-за активизации вулкана Тааль…

//новости ан

Долгие годы в культурном бомонде было традицией ругать экс-министра культуры Мединского, но теперь в Сети уже поговаривают, что бывшего главу Минкульта мы еще вспомним…

//новости ан

//новости ан

Утром в среду, 22 января, анонимы сообщают о "минировании" различных зданий в Москве. Согласно последним данным, угроза взрывов есть в столичном метро, на Белорусском…

//новости ан

//новости ан

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы близки к подписанию своих первых ежегодных сделок по покупке российской нефти, сообщили три источника в области…

//новости ан