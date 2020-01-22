Актриса Кортни Кокс больше фанатов рада слухам о воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта

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22 января 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

актрисы Кортни Кокс и Дженнифер Энистон, Mayer/face to face

На днях в соцсети вновь появились слухи о воссоединении актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Больше всех этим новостям рада актриса Кортни Кокс, которая долгие годы дружит с Дженнифер.

На днях Энистон и Питт встретились на мероприятии. От глаз поклонников не укрылось то, как нежно они держали друг друга за руки, как волновались, когда каждый из них получал награду, а также, как они смотрели в глаза друг другу.

Кортни Кокс, которая снималась с Дженнифер в культовом сериале "Друзья" и подружилась с ней, активно "лайкает" публикации в Twitter, в которых фанаты выражают надежду на воссоединение Энистон и Питта. Не исключено, что актриса знает больше других и таким образом намекает поклонникам, что их мечта сбылась.

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