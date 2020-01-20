Брэд Питт и Дженнифер Энистон вновь подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон в очередной раз подогрели слухи о своем воссоединении. Они продемонстрировали нежное отношение друг к другу на вручении премии Гильдии киноактеров США.
Накануне вечером Брэд и Дженнифер тепло обнялись, а потом некоторое время держались за руки. От зрителей не удалось скрыть и проникновенный взгляд Питта в момент, когда он общался с экс-супругой.
В последнее время ходят упорные слухи о воссоединении одной из самых красивых пар Голливуда. Питт и Энистон уже несколько раз пересекались на мероприятиях, а также якобы провели в общей компании Рождество.
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