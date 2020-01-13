В сети появилось новое фото героинь сериала

В понедельник, 13 января, всемирно известная американская актриса Дженнифер Энистон опубликовала новые снимки с коллегами по сериалу "Друзья" – Кортни Кокс и Лизой Кудроу. Женщины действительно дружат.

На фотографиях Энистон радостно улыбается, сидя рядом с коллегами и подругами. Она подписала публикацию словом Hifromthegirlsacrossthehall ("Привет от девушек-соседок").

К настоящему моменту снимки набрали уже около 7 миллионов лайков.

Напомним, первая серия ситкома "Друзья" вышла на экраны более четверти века назад. Актеры очень сблизились во время съемок и до сих пор встречаются и делятся новостями, уточняет Радио Sputnik.