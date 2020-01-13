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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В сети появилось новое фото героинь сериала "Друзья", которые действительно дружат

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

В сети появилось новое фото героинь сериала
кадр из сериала "Друзья", Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net
В понедельник, 13 января, всемирно известная американская актриса Дженнифер Энистон опубликовала новые снимки с коллегами по сериалу "Друзья" – Кортни Кокс и Лизой Кудроу. Женщины действительно дружат.
 
В СМИ заговорили о воссоединении Питта и Энистон

В СМИ заговорили о воссоединении Питта и Энистон

 
На фотографиях Энистон радостно улыбается, сидя рядом с коллегами и подругами. Она подписала публикацию словом Hifromthegirlsacrossthehall ("Привет от девушек-соседок").
 
К настоящему моменту снимки набрали уже около 7 миллионов лайков.
 
Напомним, первая серия ситкома "Друзья" вышла на экраны более четверти века назад. Актеры очень сблизились во время съемок и до сих пор встречаются и делятся новостями, уточняет Радио Sputnik.
 
 
 
 
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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)12 Янв 2020 в 4:21 PST

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