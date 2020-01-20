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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Родственники Анастасии Заворотнюк набрали в храме святой воды

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Родственники Анастасии Заворотнюк набрали в храме святой воды
Анастасия Заворотнюк, фото: Instagram

Родственники известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется сейчас с заболеванием, набрали на Крещение святую воду в храме поселка Крекшино. Об этом журналистам сообщил знакомый семьи.

Он рассказал, что близкие Заворотнюк подъехали к храму на машине, хотя он расположен в 10 минутах ходьбы от их дома. Старались не отвечать на вопросы и не привлекать к себе внимание, но сообщили о своей надежде.

"Видимо, не хотели отвечать на вопросы о здоровье Насти. Лишь сказали, что надеются только на чудо, и в подробности уже не вдавались", - рассказал прессе некий инсайдер, которого цитирует издание "Комсомольская правда".

О болезни Заворотнюк стало известно летом 2019 года. Тогда она решила отменить все спектакли со своим участием в связи с плохим самочувствием. Однако, что за недуг обнаружился у артистки - точной информации пока нет.

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АС

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