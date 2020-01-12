Анастасию Заворотнюк выписали из московской клиники, - пишут СМИ

СМИ пишут о выписке из московской клиники актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этим данным нет. Якобы сейчас семья Заворотнюк решает и думает, какое лечение теперь может быть.
Издание News.ru написало, что родственники актрисы не видят смысла держать Анастасию в клинике в Москве. Ее состояние сейчас стабильное, она может находиться дома, а дальнейшее лечение по предложенной схеме улучшения не приносит. В семье предполагают перевезти Заворотнюк в США для дальнейшего лечения по новым схемам.
Издание "Версия" отмечается, что американские медики могут предложить экспериментальное лечение. Но вопрос в том, как актриса перенесет многочасовой перелет в Америку.
О том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна, появились версии прошлой осенью. Семья актрисы не дает никаких комментариев, только поблагодарила поклонников за поддержку и молитвы.