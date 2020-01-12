Анастасию Заворотнюк выписали из московской клиники, - пишут СМИ

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12 января 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Заворотнюк, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

СМИ пишут о выписке из московской клиники актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этим данным нет. Якобы сейчас семья Заворотнюк решает и думает, какое лечение теперь может быть.

Анастасия Заворотнюк обратилась к людям, поддерживающим ее, со словами благодарности

Издание News.ru написало, что родственники актрисы не видят смысла держать Анастасию в клинике в Москве. Ее состояние сейчас стабильное, она может находиться дома, а дальнейшее лечение по предложенной схеме улучшения не приносит. В семье предполагают перевезти Заворотнюк в США для дальнейшего лечения по новым схемам.

Издание "Версия" отмечается, что американские медики могут предложить экспериментальное лечение. Но вопрос в том, как актриса перенесет многочасовой перелет в Америку.

О том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна, появились версии прошлой осенью. Семья актрисы не дает никаких комментариев, только поблагодарила поклонников за поддержку и молитвы.