Поклонники Заворотнюк нашли нестыковки в истории с ее болезнью

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7 января 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк возобновили обсуждение состояния своей любимицы после появления в Instagram новогодних поздравлений и слов благодарности тем, кто небезразличен к ее судьбе. Анастасия Заворотнюк обратилась к людям, поддерживающим ее, со словами благодарности

Некоторые считают, что родные актрисы скрывают от них всю правду и обнаружили некоторые несостыковки в истории болезни Анастасии Заворотнюк на фоне всех публикаций в аккаунте поддержки ее в Instagram.

Дело в том, что всюду появляются лишь архивные фото актрисы, и даже СМИ не удалось запечатлеть, как звезда телеэкрана выглядит сейчас. Некоторые и вовсе решили, что общественности просто "пудрят мозги".

В Сети подчеркивают отсутствие доказательств болезни, а также сокрытие информации о самочувствии Заворотнюк. Версия же о том, что у Анастасии диагностирован рак, по-прежнему остается неподтвержденной.