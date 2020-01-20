Вера Брежнева опубликовала романтичные снимки из Италии

Известная российская певица Вера Брежнева впервые за долгое время выложила в Instagram совместную фотографию с мужем - продюсером Константином Меладзе. Пара сейчас отдыхает в Италии.
Артистка призналась, что с первого взгляда влюбилась в эту страну и ее многообразную природу. А еще, несмотря на слухи о разладе в отношениях звезд из-за романа продюсера с Эрикой Герцег, похоже, в паре царит гармония.
Отметим, Италия - особенная страна для Брежневой и Меладзе. Здесь, в городке Форте-дей-Марми 2015 году певица и продюсер стали мужем и женой. Церемония была тайной, на свадьбу были приглашены только самые близкие люди.
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