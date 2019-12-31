Максим Виторган доказал, что понятие

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31 декабря 2019, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Виторган, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актер Максим Виторган не верит, что понятие "как встретишь Новый год, так и проведешь" действительно правильное. Он проверил на себе. Это не так. Уходящий 2019 год был для Виторгана напряженным и одновременно радостным. Максим официально развелся с Ксений Собчак и нашел новую любовь.

Максим Виторган и актриса Нино Нинидзе перестали скрывать свой роман. Перед Новым годом Виторган опубликовал трогательное фото с Нино и написал, что не будет подводить итоги года, так как только начал жить.

"Прошлый Новый год я встретил спя один дома. То есть, Нового года у меня, вроде, и не было. А сам год был. И теперь уверенно могу утверждать -как встретишь, так и проведёшь - полная фигня", - поделился Виторган. "Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу, ещё пока спящее нежным сном, доказательство этого открытия. Привет, прекрасная N. Все остальное у меня было и так. И пусть так будет", - продолжил актер.

"С Новым годом! И пусть ваши необходимости будут равны вашим удовлетворённостям. И при этом никто не пострадает.))) " - поздравил и пожелал всем Виторган.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)30 Дек 2019 в 11:38 PST

А вот как стильно нарядила елку Максиму Виторгану его коллега Елена Ксенофонтова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)16 Дек 2019 в 3:18 PST