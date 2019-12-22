Андрей Разин раскрыл, какую сумму заплатил Андрей Малахов бывшему мужу Лолиты Дмитрию Иванову

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22 декабря 2019, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]

Viktor Chernov, globallookpress.com

Музыкальный продюсер Андрей Разин раскрыл, какую сумму заплатил телеведущий Андрей Малахов бывшему мужу Лолиты Дмитрию Иванову. О расставании Лолиты с молодым мужем Малахов расспрашивал Иванова.

Ранее Лолита говорила, что Дима любит сниматься, выступать перед камерой. Вероятно, Иванов ждал предложения принять участие в какой-либо телепрограмме и рассказать о расставании с супругой - знаменитой певицей.

Андрей Разин предположил, что Малахов заплатил Иванову за участие в шоу и интервью три миллиона рублей (3 000 000).

Продюсер считает, что Лолита обиделась на Малахова за то, что программа заплатила рекордную сумму Дмитрию Иванову. Разин сочувствует Лолите. "Лолита не заслуживает таких слов и я считаю это предательством в отношении такой великой актрисы и понимаю её боль. По большому счёту, и Дима, и Лолита - хорошие люди. Но когда такие вещи происходят, это всё выглядит очень неприлично", - считает Андрей Разин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)21 Дек 2019 в 12:59 PST