Возрастные изменения на лице Анджелины Джоли расстроили поклонников

Возрастные изменения на лице всемирно известной актрисы Анджелины Джоли расстроили поклонников. Звезда недавно появилась на нескольких мероприятиях, приуроченных к выходу ее нового фильма.
Фотографы следовали по пятам за 44-летней Джоли на премьерах. Некоторым удалось запечатлеть лицо Анджелины крупным планом. Снимки, попавшие в сети, разочаровали фанатов актрисы, которые заметили, что звезда в последнее время сильно постарела.
Многие решили, что Джоли стала хуже выглядеть после длительного бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, а также отъезда старшего сына в другую страну.
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