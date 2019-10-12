Возрастные изменения на лице Анджелины Джоли расстроили поклонников

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12 октября 2019, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Возрастные изменения на лице всемирно известной актрисы Анджелины Джоли расстроили поклонников. Звезда недавно появилась на нескольких мероприятиях, приуроченных к выходу ее нового фильма.

Фотографы следовали по пятам за 44-летней Джоли на премьерах. Некоторым удалось запечатлеть лицо Анджелины крупным планом. Снимки, попавшие в сети, разочаровали фанатов актрисы, которые заметили, что звезда в последнее время сильно постарела.

Многие решили, что Джоли стала хуже выглядеть после длительного бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, а также отъезда старшего сына в другую страну.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от All Show (@allshowitalia)11 Окт 2019 в 9:58 PDT