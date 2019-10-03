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3 октября 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

В эту субботу, 28 сентября, СМИ сообщили о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками в нижнем белье. Адвокат Леонид Устьев рассказал, сколько грозит звезде сериалов и какие перспективы есть у ее уголовного дела:

"Применительно к статье 228 УК РФ, основополагающее значение имеет количество наркотического вещества, обнаруженного у актрисы. Наказание варьируется от штрафа в 20 тысяч рублей до 5-7 лет лишения свободы, если она перевозила кокаин в белье в особо крупном размере" - считает адвокат.

Ранее в сети появилась запись задержания Натальи Бочкаревой. Сама женщина рассказала журналистам о том, что видео фейковое:

"Я посмотрела это видео и могу сказать, что оно смонтировано".

Наталья отрицает свою причастность к ситуации.