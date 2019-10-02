В Сети появилось новое видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой

//Расследования 13+

2 октября 2019, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети появилась новая видеозапись задержания звезды сериала "Счастливы вместе", актрисы Натальи Бочкаревой с запрещенным веществом. Соответствующие кадры были опубликованы телеканалом РЕН ТВ. "Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь. Продолжение следует..." - Бочкарева не комментирует видео задержания

Напомним, ранее сообщалось, что актрису несколько дней назад остановили сотрудники ГИБДД. Правоохранители заметили, что артистка растерялась. Оказалось, что при себе у Натальи были наркотики, причем в нижнем белье.

На новых кадрах видно, как полицейский в присутствии двух понятых разъясняет звезде ее гражданские права. В завершении видеоролика Бочкарева говорит, что не будет проходить тест на алкогольное и наркотическое опьянение.

Ранее, после публикации первого видео Бочкарева пояснила журналистам, что видела ролик и убеждена в том, что это фейк: "Я посмотрела это видео и могу сказать, что оно смонтировано". Наталья отрицает свою причастность к ситуации.



