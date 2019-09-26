Священник осудил близких актрисы Заворотнюк

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26 сентября 2019, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Протоиерей Андрей Ткачев призвал общественность перестать обсуждать болезнь Анастасии Заворотнюк. По его мнению, те, кто действительно беспокоится о здоровье актрисы, найдут способ помочь ей.

Нейрохирург предположил, что ждёт Заворотнюк

Священнослужитель заявил, что близкие и коллеги Заворотнюк пиарятся на её беде. Он отметил, что сейчас вокруг болезни актрисы идёт «массовое разговорное усердие», которое он считает ужасным и бессовестным. При этом всем действительно сочувствующим Заворотнюк он посоветовал помогать не словом, а делом, или хотя бы помолиться за её выздоровление, передаёт teleprogramma.pro.

«Само по себе это очень некрасиво, скажем максимально сдержанно. Это недостойно для человека, интересоваться, погружаться в это и активно в этом участвовать», - считает Ткачев.