Две актрисы: Вия Артмане и Анастасия Заворотнюк

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18 сентября 2019, 08:58 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

фото: Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Две актрисы. Две женщины. Две матери. Две любимые. Разные судьбы, но что-то в этих удивительных женщинах есть общее. Что?

На днях вышла программа «Пусть говорят», посвященная Анастасии Заворотнюк. Попытались разобраться, что правда, а что вымысел. Но стоило ли это делать? Да, интересно. Да, неожиданно. Да, переживают. Да, молятся. Мною уважаемый журналист Дмитрий Шепелев высказал мнение о том, что нужно родным выступить публично. Он имеет право это говорить. У него ушла в мир иной любимая женщина. Возможно, такое «выступление-заявление» избавит родных Насти от всевозможных объяснений.

На передаче присутствовали и те, кто считает, что семья актрисы должна сама сделать выбор – говорить или нет. И это их право. Они живут постоянно в напряжении. Живут ради Насти. И им решать, что делать дальше.

Бывают такие моменты, когда никакие советы не нужны: просто хочется тишины, покоя и молитв. Бывает.

Я посмотрела программу «Пусть говорят» и увидела в Насте… латвийскую актрису Вию Артмане. Я увидела одинаковое поведение совсем разных женщин. Я просто это почувствовала. Попробую объяснить.

Вия Фрицевна Артмане в театре и кино играла часто королев. И в жизни она была королевой: гордая осанка, всегда элегантна, улыбчива, красива. Мало кто знал, что творилось в ее душе. Сколько боли она перенесла. Никто не знал! В театре, которому она посвятила 50 лет, ей роли не давали. Она не роптала. Выселили из квартиры – не роптала. Она считала, что люди не должны знать правду. Почему?

Вия Фрицевна объясняла так: «Я перенесла два тяжелых инсульта. Оставила профессию. Это было необходимо: зритель любит здоровых актеров. Я не имею права показывать свои переживания. Не имею права. Актриса должна предстать перед зрителем с улыбкой, красивой, элегантной. Пусть помнят меня такой».

Даже за несколько дней до ухода, Вия Фрицевна просила у медсестер помаду и духи. Она не жаловалась, а держалась, как королева. Рядом же были люди. А актриса иначе не может. И все понимали это. Понимали и уважали ее выбор. В маленькой Латвии.

В России люди более открыты, эмоциональны. Больно и страшно, когда беда, неизвестность. И это правильно.

Настенька Заворотнюк. Символ женственности, позитива, удивительной красоты. Она много сделала, чтобы стать такой, какой ее полюбили. Той, которой восхищаются. Возможно, когда ей плохо, то совсем не хочется общаться с людьми. Просто не хочется видеть сочувствующих взглядов, и слышать один и тоже вопрос: «Держись! Чем помочь?» Она держится ради любимых. Ради жизни. Может стоит дать ей право на выбор. Она актриса. Она женщина. Она сильна во всем.

Вот, что связывает, на мой взгляд, двух этих актрис – безмерное уважение к зрителю. Я так думаю. Настя, Рига молится за Вас! Искренне молится!