Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак

15 сентября 2019, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак
Фото: соцсети

Эммануил Виторган прокомментировал свадьбу своей бывшей невестки телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Актёр одобрил бракосочетание и назвал его «замечательным».

«Когда замуж выходят — замечательно», - сказал Виторган. Он пожелал молодоженам всего самого хорошего, передаёт «Московский комсомолец». При этом актер заявил, что не знает про катания по Москве на катафалке.

Бракосочетание Богомолова и Собчак состоялась в Грибоедовском ЗАГСе в центре столицы. После этого режиссер и телеведущая обвенчались в храме Вознесения Господня. Свадебный банкет прошел в Музее Москвы.

АБ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан