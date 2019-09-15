Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак

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15 сентября 2019, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Эммануил Виторган прокомментировал свадьбу своей бывшей невестки телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Актёр одобрил бракосочетание и назвал его «замечательным».

«Когда замуж выходят — замечательно», - сказал Виторган. Он пожелал молодоженам всего самого хорошего, передаёт «Московский комсомолец». При этом актер заявил, что не знает про катания по Москве на катафалке.

Бракосочетание Богомолова и Собчак состоялась в Грибоедовском ЗАГСе в центре столицы. После этого режиссер и телеведущая обвенчались в храме Вознесения Господня. Свадебный банкет прошел в Музее Москвы.