Боярский заявил, что красота женщин от места жительства не зависит

В России в честь Международного дня красоты провели опрос и выяснили, в каком городе страны проживает больше всего красивых женщин. Оказалось, что самые красивые женщины в России живут в Москве.

На втором месте оказался Санкт-Петербург (10%), а третье-четвертое место поделили Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 6%). Народный артист России Михаил Боярский считает, что женская красота и привлекательность не связана с местом жительства, пишет НСН. «Первые красавицы живут там, где ценят их красоту. Важно, кто ценит красоту, а не где живут красавицы. У каждого своя красота», - заявил он.