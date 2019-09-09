Пугачева и Галкин прокомментировали возможный снос замка

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва отреагировала на слухи о возможном сносе семейного самка в деревне Грязь. Известно, что местные жители жалуются на высоту здания.

Соседи хотят, чтобы три этажа "звёздного" замка были снесены. По их словам, тень от дома падает на огороды и там мало солнца, в итоге всё плохо растёт.

"Нет. Мы ничего не слышали о таких заявлениях. Я не знала даже. Это все вранье", - рассказала Пугачёва в программе "Ты не поверишь" на телеканале "НТВ".

Известный телеведущий и юморист Максим Галкин заявил, что данное сообщение впервые узнал только от корреспондента программы.

Уточняется, что некоторые соседи наоборот рады, что рядом с ними живёт знаменитое семейство. Примадонна поделилась, что Лиза и Гарри занимаются с репетитором, а в следующем году пойдут в школу.