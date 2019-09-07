Дочь Олега Табакова стала настоящей красавицей и все больше становится похожа на маму
7 сентября 2019, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь великого актера и режиссёра Олега Табакова Мария стала копией своей мамы Марины Зудиной.
13-летняя Маша Табакова на днях вышла в свет с мамой-актрисой и братом Павлом Табаковым.
Вдова Табакова с детьми пришла на открытие нового сезона Театра Табакова, который после смерти мэтра возглавил его ученик актер Владимир Машков.
Все гости мероприятия заметили, что дочь Олега Табакова стала настоящей красавицей и с каждым годом становится больше и больше похожа на маму, - сообщает 7days.ru.
Марина и Маша принял участие в торжественной церемонии гашения почтовой марки из серии "Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» — «Актер, режиссер О.П.Табаков»".
На почтовой марке изображён портрет О.П. Табакова и Орден "За заслуги перед Отечеством".
Марина Зудина рассказала, что Олег Павлович увлекался марками.