Дочь Олега Табакова стала настоящей красавицей и все больше становится похожа на маму

Дочь великого актера и режиссёра Олега Табакова Мария стала копией своей мамы Марины Зудиной.

13-летняя Маша Табакова на днях вышла в свет с мамой-актрисой и братом Павлом Табаковым.

Вдова Табакова с детьми пришла на открытие нового сезона Театра Табакова, который после смерти мэтра возглавил его ученик актер Владимир Машков.

Все гости мероприятия заметили, что дочь Олега Табакова стала настоящей красавицей и с каждым годом становится больше и больше похожа на маму, - сообщает 7days.ru.

Марина и Маша принял участие в торжественной церемонии гашения почтовой марки из серии "Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» — «Актер, режиссер О.П.Табаков»".

На почтовой марке изображён портрет О.П. Табакова и Орден "За заслуги перед Отечеством".

Марина Зудина рассказала, что Олег Павлович увлекался марками.