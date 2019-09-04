Новая песня довела Сергея Лазарева до слёз

Сергей Лазарев в Instagram рассказал поклонникам, что во время записи второй части нового альбома столкнулся с неожиданной проблемой: певец не может исполнить песню, потому что она доводит его до слёз.

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По утверждениям Лазарева, композиция вызывает сильные эмоции не только у него, но и у звукорежиссёра, который работает с артистом над записью альбома. Певец заверил поклонников, что вторая часть новой пластинки «будет слезливая».

«Столкнулся с проблемой во время записи новой песни... Пою и начинаю плакать, ком в горле... Говорю «стоп», слышу звукорежиссер тоже плачет… Короче, что будет с вами друзья, даже представить не могу... Обрыдаетесь», - написал исполнитель.