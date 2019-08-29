В правительстве Бузову назвали лидером общественного мнения

Вице-премьер Максим Акимов предложил привлечь известную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову к работе в правительстве. По его словам, знаменитость могла бы отвечать за пропаганду безопасности на дорогах.

Максим Акимов отметил, что у Бузовой 15 миллионов подписчиков. По его словам, это хороший шанс выйти на молодых мам.

"Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит она наверняка ответственный патриотичный человек", - передаёт слова политика "Интерфакс".

Акимов добавил, что следует создать рабочую группу по использованию неформальных методов в работе с населением и через два месяца обсудить предложения. Он считает, что мир изменился, а чиновники продолжают использовать инструменты коммуникации пятнадцатилетней давности.