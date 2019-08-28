Анна Седокова рассказала, как похудела после третьих родов

Известная российская певица, мать троих детей Анна Седокова призналась, что ей очень сложно соблюдать диету. Артистка рассказала, как ей удалось быстро сбросить лишний вес после третьих родов.

Седокова подчеркнула, что после рождения третьего малыша весила очень много. Это очень расстраивало женщину, вследствие чего она решила заняться собой.

Как сообщила Анна в беседе с изданием "7 Дней", ее спас спорт. Певица призвала всех приучать детей к активному образу жизни, а не к постоянным диетам. По мнению звезды, девушки, которые постоянно ограничивают себя в питании, не могут быть уверенными в себе.