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Кожевникова призналась, что с раннего детства следит за фигурой
27 августа 2019, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Мария Кожевникова поделилась, что худеет и придерживается диет практически всю жизнь. Мать троих детей призналась, что каждая беременность серьезно сказывалась на её фигуре.
34-летняя Кожевникова рассказала, что с четырёх лет привыкла худеть и пристально следить за своим весом, поскольку занималась спортом. По её словам, каждые лишние 100 грамм становились ощутимой нагрузкой на организм. При этом актриса всегда сильно набирала вес во время беременности, передаёт СтарХит.
«Я толстела буквально по килограмму в день, даже лежала в больнице, и врачи следили за моим питанием, но вес все равно прибавлялся. В общем, из роддома я выходила то плюс 20, то плюс 30», - вспоминает Кожевникова.
Она считает, что секретом хорошей фигуры является правильное питание и спорт. Однако Кожевникова признаётся, что не ругает себя за срывы и периодически позволяет себе что-нибудь вкусное. «Если очень хочется, значит тебе это нужно», - считает актриса.
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