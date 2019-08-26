Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева намекнула, что певица Светлана Лобода может стать ее преемницей. Видео с ее благословением Лобода опубликовала на своей страничке в Instagram.

Светлана поблагодарила композитора Игоря Крутого за песню, Аллу Пугачеву за благословение и своих зрителей за то, что она на сцене. На выложенном видеоролике запечатлено то самое благословение от великой артистки.

"Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени. Ну извини", - немного переиначила текст своей же песни Алла Борисовна. Менее, чем за сутки, видео с Лободой и Пугачевой набрало 673 тыс. просмотров.



