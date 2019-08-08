Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на 100 миллионов рублей против производителя средства для чистки труб "Крот" (компании "АМС Медиа"), а также гипермаркета "Ашан". Дочь Василия Шукшина переживает, как бы наследие отца не досталось Алибасову

"Только что подал в Пресненский районный суд Москвы иск на 100 млн рублей к производителю и продавцу "Крот", - сказал Андрей Комиссаров. В "Ашане" было приобретено чистящее средство, а в качестве третьего лица заявлена прокуратура.

По словам защитника, претензии сводятся к тому, что упаковка средства для чистки труб идентична напитку "Миринда". Помимо этого, нарушено требование ГОСТ о маркировке продукта, а на упаковке не указано, что внутри содержится ядовитое вещество.

Юрист считает, что бутылка должна была быть оборудована специальной блокирующей пробкой, чтобы дети или пожилые люди не могли открыть ее случайно: Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил средство, думая, что это сок.