Эд Ширан рассказал о психическом расстройстве

Известный британский музыкант Эд Ширан рассказал о своём психическом заболевании. По словам 28-летнего певца, статус «звезды» и сопутствующая ему популярность принесли с собой много проблем.

Музыкант рассказал, что страдает от тревожности, передаёт СтарХит. Ширан признался, что больше не пользуется смартфоном и старается реже выходить на улицу. Также его расстраивает, когда поклонники начинают его фотографировать.

«Вы чувствуете себя животным в зоопарке. Мне не нравятся большие группы людей, что иронично, учитывая, что я выступаю на шоу для тысяч людей. У меня случаются приступы клаустрофобии», - поделился он.