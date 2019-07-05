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Фамильное имение в английском стиле для князей Масляковых. Ведущий КВН купил дом за 370 миллионов

5 июля 2019, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фамильное имение в английском стиле для князей Масляковых. Ведущий КВН купил дом за 370 миллионов
Фото: YouTube

Ни для кого не секрет, что бренд «КВН» приносит семье Масляковых неплохие дивиденды. Видео, где сын Александра Васильевича укладывает пачки долларов в портфель до сих пор комментируют в сети. И вот еще одна новость – несколько месяцев назад Масляков приобрел 36 соток и двухэтажный особняк в элитном посёлке ParkVille Жуковка.

Кому на самом деле принадлежит КВН? Его создатели подали в суд на Александра Маслякова

Кому на самом деле принадлежит КВН? Его создатели подали в суд на Александра Маслякова

О цене объекта недвижимости можно судить по описанию: «Территории, раскинувшиеся вдоль Рублёво-Успенского и Ильинского шоссе в Московской области, ещё с древних времён служили в качестве мест обитания российских царей, здесь же находились и фамильные имения отечественных князей. Собственно, сегодня жители данной местности также обладают определённым статусом, потому что приобрести элитную недвижимость здесь может далеко не каждый. Стиль дома — английская классика, сдержанная и утончённая. Цоколь отделан гранитом…».

Про то, что «далеко не каждый» - истинная правда. Telegram-канал «База» нашла объявления о продаже этого дома, которые до сих пор размещены на сайтах ряда агентств. Судя по ним, дом стоил от 374,6 млн до 388 млн рублей.

Фамильное имение в английском стиле для князей Масляковых. Ведущий КВН купил дом за 370 миллионов

А вот продан он, согласно данным Росреестра семье Масляковых. Да и соседи у Александра Васильевича как на подбор, не цари и князья, конечно, но новые хозяева России точно. Например, миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги. У них совсем близко с этим посёлком участок в 5 гектар с дворцовым комплексом с парками. Недалеко живёт и семья Хлопониных.

Остается только один вопрос, удержится ли семья Масляковых на «железном троне» КВН? Ведь скандал вокруг права на интеллектуальную собственность самой игры и судебным иском к телевизионной семейке только набирает обороты. И если настоящим создателям «клуба» удастся доказать, что нынешний ведущий присвоил себе бренд, не спрашивая разрешения авторов, то возможно будет уже не до царских хором.

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