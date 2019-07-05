Фамильное имение в английском стиле для князей Масляковых. Ведущий КВН купил дом за 370 миллионов

Ни для кого не секрет, что бренд «КВН» приносит семье Масляковых неплохие дивиденды. Видео, где сын Александра Васильевича укладывает пачки долларов в портфель до сих пор комментируют в сети. И вот еще одна новость – несколько месяцев назад Масляков приобрел 36 соток и двухэтажный особняк в элитном посёлке ParkVille Жуковка.

О цене объекта недвижимости можно судить по описанию: «Территории, раскинувшиеся вдоль Рублёво-Успенского и Ильинского шоссе в Московской области, ещё с древних времён служили в качестве мест обитания российских царей, здесь же находились и фамильные имения отечественных князей. Собственно, сегодня жители данной местности также обладают определённым статусом, потому что приобрести элитную недвижимость здесь может далеко не каждый. Стиль дома — английская классика, сдержанная и утончённая. Цоколь отделан гранитом…».

Про то, что «далеко не каждый» - истинная правда. Telegram-канал «База» нашла объявления о продаже этого дома, которые до сих пор размещены на сайтах ряда агентств. Судя по ним, дом стоил от 374,6 млн до 388 млн рублей.









А вот продан он, согласно данным Росреестра семье Масляковых. Да и соседи у Александра Васильевича как на подбор, не цари и князья, конечно, но новые хозяева России точно. Например, миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги. У них совсем близко с этим посёлком участок в 5 гектар с дворцовым комплексом с парками. Недалеко живёт и семья Хлопониных.

Остается только один вопрос, удержится ли семья Масляковых на «железном троне» КВН? Ведь скандал вокруг права на интеллектуальную собственность самой игры и судебным иском к телевизионной семейке только набирает обороты. И если настоящим создателям «клуба» удастся доказать, что нынешний ведущий присвоил себе бренд, не спрашивая разрешения авторов, то возможно будет уже не до царских хором.